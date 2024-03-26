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"Молодец, все сама моет": Жулдыз Омиргали удивила подготовкой к ауызашару (видео)

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Жулдыз Омиргали
Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Жулдыз Омиргали показала поклонникам в Instagram, как готовится к приему гостей на ауызашар в одиночку, передает NUR.KZ.

Платок на голове, домашняя одежда и турбо-режим - вот так Жулдыз Омиргали готовилась встречать гостей в своем доме на ауызашар. Артистка показала в Instagram забавное видео, снятое в ускоренном режиме.

На кадрах можно видеть, как она носится по кухне, залезает на стремянку, достает посуду с дальних антресолей и моет фрукты.

Супруг Жулдыз, певец Айкын Толепберген, со смешком написал в комментариях: "Я тоже готовлюсь, лежа".

Поклонники похвалили певицу за то, что она справляется с домашними хлопотами сама. Некоторые посмеялись и отметили, что ускоренный режим видео - это реальная скорость выполнения домашних обязанностей.

"Молодец, все сама моет", "Очень хорошая девушка, и в кино играет отлично, и в жизни простая", "У меня тоже каждый день такая скорость", "Какая красивая кухня", "Пусть твои намерения будут услышаны и приняты", - гласят комментарии под видео.

Недавно Айкын показал, как выглядит их с Жулдыз коттедж. На совместном отдыхе с детьми артисты развлекали детей играми с хищниками, гидроциклами и греблей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2073366-molodets-vse-sama-moet-zhuldyz-omirgali-udivila-podgotovkoy-k-auyzasharu-video/

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