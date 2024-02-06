Игры с хищниками, гидроцикл, гребля: как Айкын развлекал детей в Таиланде (видео)
Опубликовано:
Айкын Толепберген с супругой и детьми отдохнули в Таиланде. Казахстанский певец собрал самые яркие (и немного опасные) моменты с отпуска и опубликовал их в Instagram, передает NUR.KZ.
Отдыхая на море, Айкын Толепберген решил не ограничиваться традиционным лежанием на пляже и поеданием вкусных завтраков на террасе. Он решил устроить себе, жене и двум маленьким детям настоящее приключение, которое они вряд ли когда-нибудь забудут.
На опубликованных в Instagram фотографиях и видео казахстанский музыкант собрал самые яркие моменты прошедшего в Таиланде отпуска. Надо сказать, там было на что посмотреть - сын Айкына сидел на коленях у отца во время управления гидроциклом, а также сам брал весла во время гребли на лодке с прозрачным дном. Мальчик даже делал сальто во время прыжка в бассейн.
Но и это не все - мальчик гладил тигрят и оседлал крокодила. Судя по видео, страха в глазах у сына популярного артиста не было от слова "совсем" - только интерес.
К играм с тигрятами присоединилась также супруга Толепбергена Жулдыз Омиргали и младшая дочь Айя.
"Пусть у вас получится съездить в такой же отпуск. Решил выложить все красивые моменты из Таиланда в ленту, пусть останутся здесь. Две недели пролетели как два дня. Нам самое главное, чтобы детки были счастливы.
Старшие тоже поедут, даст Бог. А сейчас на уроках. Пусть наши семьи будут в добром здравии.
P.S.: Крокодил на третьем видео живой", - написал Айкын под публикацией.
В прошлом году музыкант показывал подписчикам свой новый двухэтажный коттедж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059466-igry-s-hischnikami-gidrotsikl-greblya-kak-aykyn-razvlekal-detey-v-tailande-video/