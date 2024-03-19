Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Ерке Есмахан показала подарок, который RaiM получил от президента Токаева

Опубликовано:

RaiM
RaiM. Фото: instagram.com/raimusican, скрины: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанский певец RaiM принял участие во встрече Касым-Жомарта Токаева с представителями креативной индустрии. Его супруга Ерке Есмахан показала подарок президента в Instagram, передает NUR.KZ.

Райымбек Бактыгереев, выступающий под псевдонимом RaiM, попал в число приглашенных на встречу с Касым-Жомартом Токаевым представителей креативной индустрии, которая состоялась накануне. Напомним, главе государства был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта.

Супруга Райымбека, популярная певица Ерке Есмахан, показала подарок, который он получил от президента. На фотографиях в Insta-сторис можно увидеть блокнот с ручкой, часы с государственным гербом и надписью "Qazaqstan", а также открытку от Касым-Жомарта Токаева.

"Если я вам не покажу вчерашний подарок президента, то Райым вам его точно не покажет. Поэтому скажите, какая я молодец", - с улыбкой подписала фотографии исполнительница.

Подарок для RaiM от президента Токаева
Подарок для RaiM от президента Токаева. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно RaiM показывал закулисье концертов с Ерке Есмахан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2070894-erke-esmahan-pokazala-podarok-kotoryy-raim-poluchil-ot-prezidenta-tokaeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.