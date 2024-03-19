Ерке Есмахан показала подарок, который RaiM получил от президента Токаева

Казахстанский певец RaiM принял участие во встрече Касым-Жомарта Токаева с представителями креативной индустрии. Его супруга Ерке Есмахан показала подарок президента в Instagram, передает NUR.KZ.

Райымбек Бактыгереев, выступающий под псевдонимом RaiM, попал в число приглашенных на встречу с Касым-Жомартом Токаевым представителей креативной индустрии, которая состоялась накануне. Напомним, главе государства был представлен ряд успешных отечественных проектов в сферах музыки, социальных сетей, киноиндустрии, искусственного интеллекта и киберспорта.

Супруга Райымбека, популярная певица Ерке Есмахан, показала подарок, который он получил от президента. На фотографиях в Insta-сторис можно увидеть блокнот с ручкой, часы с государственным гербом и надписью "Qazaqstan", а также открытку от Касым-Жомарта Токаева.

"Если я вам не покажу вчерашний подарок президента, то Райым вам его точно не покажет. Поэтому скажите, какая я молодец", - с улыбкой подписала фотографии исполнительница.

Подарок для RaiM от президента Токаева. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно RaiM показывал закулисье концертов с Ерке Есмахан.