"Цветешь": весенний образ Ерке Есмахан собрал комплименты фанатов

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан порадовала поклонников новыми фотографиями в весеннем образе. Фанаты одарили любимую певицу комплиментами, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан почувствовала весну и решила передать это ощущение и настроение своей 8-миллионной аудитории в Instagram. Исполнительница хита "Қайда" запечатлелась в розовом пальто, из-под которого проглядывалось платье в тон. Образ завершили туфли и сумочка ярко-красного цвета.

"Завершила гастроли, сейчас в Алматы. Ооой, домашние дела не заканчиваются. Стирка, глажка, отбеливание носков мужа, приготовление еды, уборка в доме, присмотр за детьми... Не думайте, что все это на моей шее! Моя задача - вот так красиво позировать для фото", - пошутила Ерке.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Поклонники остались в восторге от увиденного.

"Какое пальто!", "Женщины созданы только для того, чтобы их так же баловали", "Цветешь", "Как там в пословице говорится, если посмеюсь, то и со мной случится? Тогда посмеюсь, пусть и у меня сбудется", "Как здорово", "Фотографироваться - тоже непростое занятие", - написали в комментариях под публикацией.

Накануне Ерке Есмахан показала подарок, который ее супруг RaiM получил от Касым-Жомарта Токаева. Певица также рассказывала об особенностях своего характера.