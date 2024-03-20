Top.Mail.Ru
Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Цветешь": весенний образ Ерке Есмахан собрал комплименты фанатов

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан порадовала поклонников новыми фотографиями в весеннем образе. Фанаты одарили любимую певицу комплиментами, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан почувствовала весну и решила передать это ощущение и настроение своей 8-миллионной аудитории в Instagram. Исполнительница хита "Қайда" запечатлелась в розовом пальто, из-под которого проглядывалось платье в тон. Образ завершили туфли и сумочка ярко-красного цвета.

"Завершила гастроли, сейчас в Алматы. Ооой, домашние дела не заканчиваются. Стирка, глажка, отбеливание носков мужа, приготовление еды, уборка в доме, присмотр за детьми... Не думайте, что все это на моей шее! Моя задача - вот так красиво позировать для фото", - пошутила Ерке.

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Поклонники остались в восторге от увиденного.

"Какое пальто!", "Женщины созданы только для того, чтобы их так же баловали", "Цветешь", "Как там в пословице говорится, если посмеюсь, то и со мной случится? Тогда посмеюсь, пусть и у меня сбудется", "Как здорово", "Фотографироваться - тоже непростое занятие", - написали в комментариях под публикацией.

Накануне Ерке Есмахан показала подарок, который ее супруг RaiM получил от Касым-Жомарта Токаева. Певица также рассказывала об особенностях своего характера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071170-tsvetesh-vesenniy-obraz-erke-esmahan-sobral-komplimenty-fanatov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.