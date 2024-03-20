"На свадьбе будет беташар жениха": Dequine объяснила, почему скрывает своего парня

Казахстанская певица Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, рассказала, почему предпочитать сохранять идентичность ее молодого человека в тайне от публики, передает NUR.KZ.

Данеля провела с молодым человеком месяц на Бали, однако, он почти всегда был за кадром, а если и мелькал, то лица не было видно. Отвечая на вопросы поклонников, Dequine призналась - показывать своего бойфренда пока не планирует. Как выяснилось, на то у певицы свои причины.

"Я не делаю этого, потому что люди бывают очень разные - строят козни, подписываются, что-то пишут. Поэтому было принято вот такое вот решение. То, что я в отношениях, - не секрет, но это личное.

Тем более, у казахов беташар у невест проходит когда? На свадьбе. В моем случае, будет беташар невесты и жениха", - сказала Данеля.

В конце февраля Dequine сменила каре на длинные вьющиеся локоны.