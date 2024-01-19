Певица Dequine показала "опасные цирковые трюки" в бикини на Бали (видео)

Данеля Садыкова, известная как Dequine, продолжает делиться с поклонниками кадрами с Бали, куда она уехала с молодым человеком. На новом видео певица показала "опасные трюки", передает NUR.KZ.

Известная казахстанским меломанам под псевдонимом Dequine Данеля Садыкова улетела на Бали. Недавно певица показывала подписчикам Instagram откровенные фото с отдыха, после чего неоднократно делилась и другими снимками.

"Никаких сообщений, уведомлений и телефонов. Множество секси-фото, любовь, сон и здоровая пища", - писала Данеля, демонстрируя мир вокруг себя.

Казахстанская певица явно чувствует себя на Бали как дома - на самых свежих фотографиях Данеля назвала себя "островитянкой".

А в Instagram-историях Dequine показала не менее захватывающую картину - они с молодым человеком решили поплавать в бассейне на балконе виллы, у которого фактически не видно краев.

Певица не боялась вставать на плечи парня и эффектно позировать в бикини. Происходящее Данеля назвала "опасными цирковыми трюками".

Летом прошлого года Dequine вместе с артистами Truwer и Магнат выпустили первый в Казахстане видеоклип формата 360 градусов.