Певица Dequine показала "опасные цирковые трюки" в бикини на Бали (видео)
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Данеля Садыкова, известная как Dequine, продолжает делиться с поклонниками кадрами с Бали, куда она уехала с молодым человеком. На новом видео певица показала "опасные трюки", передает NUR.KZ.
Известная казахстанским меломанам под псевдонимом Dequine Данеля Садыкова улетела на Бали. Недавно певица показывала подписчикам Instagram откровенные фото с отдыха, после чего неоднократно делилась и другими снимками.
"Никаких сообщений, уведомлений и телефонов. Множество секси-фото, любовь, сон и здоровая пища", - писала Данеля, демонстрируя мир вокруг себя.
Казахстанская певица явно чувствует себя на Бали как дома - на самых свежих фотографиях Данеля назвала себя "островитянкой".
А в Instagram-историях Dequine показала не менее захватывающую картину - они с молодым человеком решили поплавать в бассейне на балконе виллы, у которого фактически не видно краев.
Певица не боялась вставать на плечи парня и эффектно позировать в бикини. Происходящее Данеля назвала "опасными цирковыми трюками".
Летом прошлого года Dequine вместе с артистами Truwer и Магнат выпустили первый в Казахстане видеоклип формата 360 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2056429-pevitsa-dequine-pokazala-opasnye-tsirkovye-tryuki-v-bikini-na-bali-video/