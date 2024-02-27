"Новый год, новая эра": казахстанская певица Dequine показалась с обновленной прической (видео)

Казахстанская исполнительница Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, представила новую прическу - она продемонстрировала длинные вьющиеся локоны, передает NUR.KZ.

Эксперименты с волосами для исполнительницы хита "Матча чай" отнюдь не редкость. И если в последнее время фанаты привыкли видеть Данелю с аккуратным каре, то теперь девушка решила нарастить волосы.

В новом видео в Instagram-аккаунте Dequine предстала перед своей аудиторией с длинными вьющимися темными локонами, сначала показав свой старый образ.

"Новый год, новые волосы, новая эра", - подписала видео Садыкова.

Поклонники пришли в восторг от перемен во внешности любимой певицы.

"Мама Мия", "Королева", "Красиво как", "Очень идет", "Вау, Дан, такая красивая", "Красотка нереальная просто", - написали в комментариях под видео.

В январе Dequine показала идеальную фигуру на пляже Бали.