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"Новый год, новая эра": казахстанская певица Dequine показалась с обновленной прической (видео)

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Dequine
Dequine. Фото: instagram.com/dequiine

Казахстанская исполнительница Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, представила новую прическу - она продемонстрировала длинные вьющиеся локоны, передает NUR.KZ.

Эксперименты с волосами для исполнительницы хита "Матча чай" отнюдь не редкость. И если в последнее время фанаты привыкли видеть Данелю с аккуратным каре, то теперь девушка решила нарастить волосы.

В новом видео в Instagram-аккаунте Dequine предстала перед своей аудиторией с длинными вьющимися темными локонами, сначала показав свой старый образ.

"Новый год, новые волосы, новая эра", - подписала видео Садыкова.

Поклонники пришли в восторг от перемен во внешности любимой певицы.

"Мама Мия", "Королева", "Красиво как", "Очень идет", "Вау, Дан, такая красивая", "Красотка нереальная просто", - написали в комментариях под видео.

В январе Dequine показала идеальную фигуру на пляже Бали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063324-novyy-god-novaya-era-kazahstanskaya-pevitsa-dequine-pokazalas-s-obnovlennoy-pricheskoy-video/

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