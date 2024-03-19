"Могу не есть целый день": Айсауле Бакытбек рассказала о рационе и любимых продуктах

Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков. Автор инстаблога рассказала о жизни после землетрясения, пищевых привычках и о том, почему не планирует показывать детей в соцсетях, передает NUR.KZ.

Подписчики блога Айсауле Бакытбек в Instagram задали ей множество интересных вопросов. Один из них касался жизни в Алматы после землетрясения. Напомним, ранее девушка рассказывала, как они с семьей пережили последние подземные толчки.

"После недавнего землетрясения мы неделю жили у родителей в частном доме, потом вернулись к себе. Но мне до сих пор кажется и снится, что трясет", - призналась блогерша.

Когда одна из подписчиц попросила Айсауле показать ее дочерей, та ответила отрицательно. Бакытбек объяснила, почему не планирует выкладывать фото и видео с детьми, а также рассказала, как долго это продлится.

"Если вы ждете тут контент про детей, то его не будет. Вы увидите в Instagram моих девочек, скорее всего, тогда, когда они сами этого захотят.

У меня триллион крутых фоток и совместных фотосессий, я искренне кайфую от материнства и считаю своих девочек самыми красивыми и умными на свете, но не буду делать контент на самом сокровенном - своей семье.

Вы знаете, что мой муж против этого, и если раньше я пыталась уговорить его, то теперь я и сама не фанат этой идеи - мне кажется, это не совсем этично и не особо безопасно", - заключила мама двоих дочерей.

Отвечая на вопрос о пищевых привычках, Айсауле сказала, что у нее нет культа еды.

"Я могу не есть целый день, и от этого не зависит мое настроение. Я не пытаюсь поддерживать фигуру, но, видимо, интуитивно не переедаю никогда. Обожаю фрукты, овощи, морепродукты и супы. Редко ем чипсы, пью газировку и т.д. Я люблю свой организм, свое тело, и стараюсь не пичкать его непонятно чем", - заключила интервьюер.

Недавно Айсауле Бакытбек примерила необычное пальто для праздничной фотосессии - точеную фигуру девушки сравнили со статуэткой.