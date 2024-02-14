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"Статуэтка": Айсауле Бакытбек примерила необычное пальто для праздничной фотосессии

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Автор популярного блога в Instagram Айсауле Бакытбек порадовала читателей праздничной фотосессией ко Дню всех влюбленных - она позировала в креативном пальто в форме розы, передает NUR.KZ.

Айсауле Бакытбек поздравила подписчиков с Днем всех влюбленных и представила фотосессию, вдохновленную этим праздником. Казахстанская блогерша запечатлелась на фиолетовом фоне в черном боди и на каблуках. На Бакытбек также было огромное ярко-красное пальто, создающее иллюзию розы.

"Happy Valentine’s Day!" - обратилась к читателям Айсауле.

Подписчики усыпали Айсауле сердечками и комплиментами в комментариях.

"Просто вауууу", "Красота", "Статуэтка", "Девушка в стиле La Vie en Rose (песня Эдит Пиаф - прим. ред.)", "Последнее время Вы мне очень нравитесь", "Модель", "Милашка", - написали восхищенные читатели блога Бакытбек.

Недавно Айсауле Бакытбек рассказала о своем воспитании - девушка отметила, что при ней никто никогда не ругался. Ее наряд на празднование дня рождения матери вызвал споры в Сети - некоторые сказали, что не понимают высокие модные стандарты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060946-statuetka-aysaule-bakytbek-primerila-neobychnoe-palto-dlya-prazdnichnoy-fotosessii/

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