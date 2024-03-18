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"Нельзя быть просто кокеткой": Ерке Есмахан рассказала о своем характере

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников и поведала, какой у нее характер. Исполнительница хита "Аэропорт" также дала совет подписчицам, передает NUR.KZ.

В традиционной рубрике "Вопрос-ответ" 39-летняя Ерке Есмахан ответила на несколько вопросов поклонников.

Одну из подписчиц певицы интересовал совет относительно того, как стать такой же кокеткой. Есмахан со смешком ответила, что для этого нужен один RaiM (супруг певицы - прим. ред.), который будет баловать.

"На самом деле, за моей мягкостью стоит злая, защищающая себя, громко ругающаяся, жестко говорящая и сумасшедшая Ерке.

В современном мире нельзя быть просто милой кокеткой. И близкие, и чужие люди могут это неправильно понять. Поэтому, кроме нежности, нужно балансировать в себе разные черты характера", - поделилась певица.

Недавно Ерке Есмахан съездила в первый после декрета гастрольный тур по западному Казахстану вместе с RaiM - музыкант показал закулисье концертов. На одном из шоу поклонница Ерке подарила ей сумку, чем изрядно растрогала артистку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2069838-nelzya-byt-prosto-koketkoy-erke-esmahan-rasskazala-o-svoem-haraktere/

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