"Хотелось помочь маме": Асель Садвакасова о сложностях, которые испытала в юности

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова показала фото из юности и рассказала о том, как начала работать в 17 лет, чтобы помочь своей маме, передает NUR.KZ.

Асель показала архивное фото с другими участницами группы "Дауыс International", в составе которой была.

"Работать я начала в 17 лет, учась в 10 классе. Все деньги я честно отдавала маме, у нее же брала на расходы", - рассказала Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Юная Асель и ее мама снимали жилье. Девушка решила оформить ипотеку.

"Мне хотелось помочь маме, чтобы ей не было так тяжело. Мы решили взять ипотеку. Честно, это был один из самых сложных периодов моей жизни.

Я не рассчитала возможности и каждый месяц для меня был стресс. Если не было выступлений, мне нужно было перезанимать деньги, чтобы закрыть ипотеку.

Пару раз я не успевала и "капала" пеня, что еще больше загоняло меня в стресс", - призналась Асель.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Стресс выбивал из сил юную певицу и она решила, что больше никогда не будет брать кредит.

"Тогда я самой себе пообещала - больше никаких ипотек, кредитов и долгов", - рассказала она.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Однако, по рассказам Асель, ей снова пришлось взять ипотеку. После она начала снимать фильмы и при его успехе окупала свои затраты, но рисковала не меньше.

Асель Садвакасова призналась, что сейчас, в свои 39, осознанно подходит к финансам, живет в гармонии с собой и любимым мужем.

Напомним, Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов официально зарегистрировали брак в июне 2023 года, а месяцем позже молодые сыграли пышную свадьбу.