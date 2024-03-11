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"Не хочу этим делиться": разведенная Брежнева рассказала, как пережила сложный период

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Кадр из видео: youtube.com/@DinaraSatzhan

42-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева в откровенном интервью Динаре Сатжан призналась, как пережила развод с композитором Константином Меладзе, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в 2015 году. Об их расставании стало известно прошлой осенью. Впервые Вера заговорила о разводе после выхода своего нового альбома.

В интервью Динаре Сатжан она подтвердила, что развелась, и рассказала, как переживает сложные моменты в своей жизни.

"Иногда какие-то вещи невозможно сказать в двух словах. Во-первых, у меня был в жизни сложные периоды. Они, действительно, были просто потому, что я женщина. Я человек.

Я могу быть артистом, но я точно также прихожу домой и у меня есть свои особенности, нюансы жизни, мужчины, которые себя определенным образом ведут, я себя определенным образом веду, дети. Есть коллектив, друзья.

И когда у меня есть сложности, первое, что я себе даю, это возможность реально погоревать. Если мне плохо. Делать эту история, типа я сильная женщина, когда я должна показывать, что все хорошо, это только усугубляет ситуацию.

Если мне плохо, я не могу сидеть и делать вид, что мне хорошо. Я горюю. Да, я это не выставляю в Инстаграм. Это мое личное, и я не хочу этим делиться. Я могу переживать свои сложные моменты в одиночестве, могу делиться ими с очень маленьким близким окружением. Это очень правильно.

Я себе даю время попечалиться, погрустить, это нормально, нам это нужно. Это психика так защищается, она так восстанавливается.

Но тут самое главное - не задерживаться в этом состоянии, потому что очень легко впасть в состояние жертвы. И я вам могу сказать, что жертве очень тепленько и удобненько - ой у меня все плохо, все жалеют. Но это неконструктивно. Это не развитие, а деградация", - рассказала она.

Вера отметила, что выбирает любовь к себе и движение вперед.

"Может быть много разных ситуаций вокруг, людей. Но я у себя одна. Поэтому я говорю себе: "Так, детка. Мы погоревали, поплакали, с подружками обсудили, с родными и хватит. Я ставлю прям себе какой-то дедлайн, в зависимости от сложности ситуации", - заявила она.

Вера Брежнева также призналась, что в свои 42 года чувствует себя круче, чем в 25.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2066040-ne-hochu-etim-delitsya-razvedennaya-brezhneva-rasskazala-kak-perezhila-slozhnyy-period/

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