Вера Брежнева: Сейчас я чувствую себя гораздо круче, чем в 25

Певица Вера Брежнева, экс-солистка группы "ВИА Гра", которая недавно побывала с гастролями в Казахстане, дала интервью Динаре Сатжан и ответила на ее вопросы о личной жизни и творчестве, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева призналась, что не поет о негативе намеренно, она верит в силу слова.

"Я намеренно транслирую то, что я хочу, чтобы было в моей жизни, и то, что есть в моей жизни. Стараюсь выбирать внутренний позитивный настрой каждое утро", - рассказала она.

Артистка отметила, что ее привычки шлифовались работой.

"Когда очень много работы, а тело должно это все выдерживать, ты понимаешь, что телу нужно помогать. Я никогда не курила, у меня с этим никогда не было вопросов.

Кофе - у меня был периоды, когда я его пила, когда нет. Могу выпить кофе, но мне нравится больше его запах. Мне не нужна чашка кофе, чтобы проснуться, я просыпаюсь сама бодрячком.

Алкоголь, ну знаете как - бокал вина раз в неделю с подругами или дома, когда праздник какой-то. Но последние полтора года я вообще не пью алкоголь. Мне 42 и я уже чувствую, как мне кайфово без него. Это мой осознанный выбор", - призналась Брежнева.

Исполнительница хита "Любовь спасет мир" призналась, что всегда прислушивается к себе и живет по внутренним ощущениям.

"Сейчас я иду за собой, за тем, что мне нравится, как я себя чувствую. И это сейчас мой путеводитель внутренний, за которым я иду... Сцена меня заряжает. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю взаимодействие с публикой", - продолжила Вера.

Экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что отлично чувствует себя в свои 42.

"В 25 у меня жизнь бурлила, в "ВИГ Гре". Но не было вот этой осознанности. Не было ощущения значимости момента, понимания ценностей, такого, какое есть сейчас. Сейчас я себя внутренне чувствую гораздо круче, чем в 25. Даже, несмотря на то, что за 17 лет тело естественным образом повзрослело. Как сказали, что после 40 жизнь только начинается, вот я могу подтвердить", - поделилась Брежнева.

Большое внимание певица уделяет спорту и питанию.

"После 40 я добавила силовые, один раз в неделю пилатес. Моя подруга тренер, мы с ней делаем а-ля бокс чуть-чуть. Но после 40 обязательно силовые, потому что мышцы нужно поддерживать.

Я занимаюсь спортом с 20 лет. Регулярно 2-3 раза в неделю, независимо от того, есть ли гастроли или нет. Если я на гастролях, я тренируюсь сама в отеле или созваниваюсь с тренером, после ковида онлайн-занятия стали нормой. Регулярные занятия спортом - это правила, которые не нарушаются", - заявила она.