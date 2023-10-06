"Так бывает": выпустившая новый альбом Вера Брежнева впервые заговорила о разводе
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Экс-участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева порадовала фанатов новым альбомом на украинском языке и впервые упомянула в соцсети о разводе, передает NUR.KZ.
Артистка представила свой новый музыкальный альбом.
"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую", - написала она на своей странице в Instagram.
Фанатов, которые в последнее время переживают из-за слухов о расставании Брежневой с мужем - продюсером и композитором Константином Меладзе, насторожило упоминание о разводе, ведь 41-летняя певица долгое время игнорировала подобные кривотолки.
"Развод?", "Так бывает", "Желаю вам счастья, Вера!", "Все же развод", "Ничто не вечно", - высказались подписчики.
Отметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году. Их свадьба состоялась в узком кругу в Италии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039902-tak-byvaet-vypustivshaya-novyy-albom-vera-brezhneva-vpervye-zagovorila-o-razvode/