"Так бывает": выпустившая новый альбом Вера Брежнева впервые заговорила о разводе

Экс-участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева порадовала фанатов новым альбомом на украинском языке и впервые упомянула в соцсети о разводе, передает NUR.KZ.

Артистка представила свой новый музыкальный альбом.

"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую", - написала она на своей странице в Instagram.

Фанатов, которые в последнее время переживают из-за слухов о расставании Брежневой с мужем - продюсером и композитором Константином Меладзе, насторожило упоминание о разводе, ведь 41-летняя певица долгое время игнорировала подобные кривотолки.

"Развод?", "Так бывает", "Желаю вам счастья, Вера!", "Все же развод", "Ничто не вечно", - высказались подписчики.

Отметим, что Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году. Их свадьба состоялась в узком кругу в Италии.