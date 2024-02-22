Ерке Есмахан рассказала, что попросила на махр перед замужеством

Отвечая на вопросы поклонников в историях Instagram, Ерке Есмахан рассказала несколько интересных фактов. Один из вопросов касался махра, который певица попросила перед свадьбой, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Қайда" поделилась лайфхаком - Ерке рассказала фанатам, как они могут получить совместное фото с ней.

"Приходите на наши концерты. Если придете с цветами, то точно сфотографируемся", - со смешком сказала Есмахан.

По словам певицы, и она, и ее супруг RaiM активно пишут новые песни, так что свежая музыка не за горами. Затрагивая тему брака, одна из поклонниц спросила, что Ерке попросила на махр (брачный дар жене от мужа при заключении брака - прим. ред.).

"Махр - это тренд в современном мире? Мой супруг держит лошадей, поэтому я попросила одного белого жеребца. Дал вместо этого денег", - рассказала Ерке Есмахан.

Ерке Есмахан отвечает на вопросы поклонников. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан рассказала, сколько выручила за разгрузку гардероба.