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"Хотел бросить все": разведенный Жахан Утаргалиев признался, что был в депрессии (видео)

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Жахан Утаргалиев
Жахан Утаргалиев. Фото: instagram.com/zhahan_utargaliyev

Казахстанский продюсер, актер и шоумен Жахан Утаргалиев, который несколько месяцев назад развелся с певицей Балжан Бидаш, рассказал, как справился с депрессией, передает NUR.KZ.

"Друзья, вы меня хорошо знаете, я всегда довожу дела до конца. Так было и с депрессией, вошел в нее и дошел до конца. Хочу сказать одно - не стоит в нее впадать.

Видите этот бардак, неделю назад, когда я пребывал в полном унынии, решил для себя, что брошу все - творчество, не буду больше снимать кино, не выйду больше на сцену, начну новую жизнь, перееду в Уральск.

Это вот вещи, которые я приготовил для переезда, в этот момент я получил сообщение", - рассказал он.

Жахану отправила голосовое сообщение его мама. Она напомнила сыну, что он находится в депрессии вот уже 8 месяцев и ему давно пора уже взять себя в руки.

"Полежал уже, хватит. Вставай и занимайся своими делами. Если ты мой сын, то давай делай дела. А то перестану тебя называть сыном", - пригрозила любящая мама.

Продюсер рассказал, что выбраться из депрессии ему помогла вера, любовь близких и поддержка друзей.

Ранее Жахан Утаргалиев признался, что пытался сохранить семью. Недавно Балжан Бидаш заявила, что они с Жаханом заблокировали друг друга в соцсети, по словам певицы, им обоим так легче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063272-hotel-brosit-vse-razvedennyy-zhahan-utargaliev-priznalsya-chto-byl-v-depressii/

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