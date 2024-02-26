"Беременна?": откровенное видео Say Mo спровоцировало слухи об "интересном положении" певицы

Хип-хоп исполнительница Say Mo опубликовала видео "домашнего" тверка под свой новый трек. Во время танцев она погладила "округлившийся" живот, что спровоцировало слухи о беременности, передает NUR.KZ.

Веб-камера, фильтр с сердечками и откровенный наряд - для записи ролика под новый трек "QALAI JAGDAI?" певице Say Mo не нужны были яркие декорации и танцоры. Она сама была звездой видео - станцевав тверк, в какой-то момент звезда казахстанского хип-хопа остановилась, чтобы погладить "округлившийся" животик.

Напомнив о релизе музыкального альбома, который состоится 15 марта, Say Mo отметила, что видео она сняла сама.

Поклонники ринулись в комментарии, чтобы обсудить ролик. Один из фанатов Молдир (настоящее имя Say Mo - прим. ред.) предположил, что певица беременна. Сама она никак не прокомментировала слух, но решила "закрепить" комментарий, чтобы он отображался первым.

Фанаты сравнили Say Mo с рядом других знаменитостей, среди которых Ники Минаж, Кристина Агилера, Инстасамка и Настя Ивлеева.

"Я так тоже в детстве клип снимала. Извините, это не хейт, я люблю ее, но не поняла, что это", "Ты беременна?", "Самая красивая", "Как всегда шикарна", "Бывший локти кусает", "Богиня просто", - написали в комментариях.

Недавно танцы Say Mo восхитили фанатов. Артистка также рассказала, что у нее постоянно пропадает еда, которую ей доставляют по утрам.