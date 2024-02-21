"Самая-самая": Say Mo зажигательно станцевала на камеру, восхитив фанатов (видео)

Казахстанская певица Молдир Есенбек, известная как Say Mo, похвасталась хореографическими способностями, станцевав тверк на камеру. Фанаты оценили ее старания, передает NUR.KZ.

Say Mo вновь порадовала фанатов новым видео, на котором продемонстрировала свои танцевальные способности - девушка пластично двигалась под музыку.

"Даже если попы нет, я танцую тверк", - подписала она.

"Не понимаю, почему вообще так много хэйта у Say Mo. Она - огонь! Участвовала в "Голосе", показала всему миру свой талант, свой труд, стала знаменитой и приехала обратно, что бы ей там не предлагали... Выпускает топовые песни, не хайпится на ерунде, говорит по фактам, сама всего добилась", "Красотка моя", "Самая-самая", - отметили фанаты.

Накануне Say Mo пожаловалась, что у нее крадут еду.