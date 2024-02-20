"В пятый раз за полгода": Say Mo пожаловалась, что у нее воруют еду (видео)

Казахстанская хип-хоп исполнительница Say Mo заявила о необычном воровстве - по словам артистки, у нее регулярно пропадает еда, которую по утрам доставляет курьер, передает NUR.KZ.

Кто-то в очередной раз посягнул на доставку правильного питания певицы Say Mo - казахстанская артистка заявила, что уже примерно в пятый раз за полгода ее пакет с едой пропадает из подъезда.

"Каждое утро курьер оставляет у двери или на дверной ручке пакет с моим рационом. Я целый день это должна есть. Сегодня я проснулась, открыла дверь, а там ничего нет", - рассказала Say Mo.

Исполнительница недоумевает, как можно брать чужие вещи.

"Это же воровство. Меня бесит то, что я сейчас не могу поесть свой завтрак и выехать по делам. Мне придется заказать откуда-то и ждать эту еду", - заключила певица.

На прошлой неделе у Say Mo вышел новый дуэт. Ранее исполнительница дразнила поклонников новостями о грядущем студийном альбоме.