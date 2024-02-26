Дина Тореали показала, как прошел той в честь рождения ее малыша (видео)

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали Дина показала в Instagram, как прошел "беcік той", устроенный родителями мужа в честь рождения ее сына, передает NUR.KZ.

Напомним, в декабре Дина Тореали родила первенца. В честь рождения малыша отметили большой праздник - "бесік той". Дина показала видео в своей ленте. Молодая мама появилась на торжестве в белом платке и красивом наряде, сшитом в национальном стиле.

В честь малыша был испечен белоснежный многоярусный торт.

"Спасибо нашим родителям, это они организовали такой великолепный праздник для Ерманби", - написала она.

Родственники Дины пришли на той не с пустыми руками - они привезли многочисленные подарки, одеяла и бесік - колыбель для малыша.

"Некоторые вещи еще доставят из Америки", - рассказала Дина.

Подписчики поздравили семью и пожелали маленькому Ерманби счастья и долгих лет.

Ранее Дина Тореали рассказала, какие подарки ей дарили родные.