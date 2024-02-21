Авто, квартира и брендовые вещи: Дина Тореали рассказала, какие подарки получала от родных
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Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала, какие подарки дарили ей родные - девушка вспомнила об этом в день своего 21-летия и поблагодарила семью за любовь и заботу, передает NUR.KZ.
Дина Тореали отметила 21-летие. Молодая мама вспомнила, как ее баловали в отчем доме и какие подарки дарили.
"На 16-летие мне подарили новый автомобиль из салона. Когда мне исполнилось 18 - подарили 3-комнатную квартиру в Астане", - рассказала девушка в Instagram.
На другом фото Дина показала новенький внедорожник - это был подарок ее старшего брата Торегали.
"Он подарил просто так, без повода", - заявила она.
Дина похвасталась тем, что без повода ей часто дарили и дорогие брендовые вещи.
"Могла запросто улететь за границу, чтобы выпить кофе с подругами", - призналась Дина.
Она отметила, что ее баловали, потому что она была младшим ребенком в семье.
"Дело не в подарках и их цене. Я не была из тех девушек, кто просит подарки. Просто меня любили, поскольку я младшая в семье, папа сам все покупал мне, даже если я не просила", - заключила Дина.
Напомним, осенью 2022 года сестра Торегали Тореали вышла замуж, а в конце декабря прошлого года Дина впервые стала мамой - у нее родился сын.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062215-avto-kvartira-i-brendovye-veschi-dina-toreali-rasskazala-kakie-podarki-poluchala-ot-rodnyh/