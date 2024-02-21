Авто, квартира и брендовые вещи: Дина Тореали рассказала, какие подарки получала от родных

Младшая сестра певца Торегали Тореали рассказала, какие подарки дарили ей родные - девушка вспомнила об этом в день своего 21-летия и поблагодарила семью за любовь и заботу, передает NUR.KZ.

Дина Тореали отметила 21-летие. Молодая мама вспомнила, как ее баловали в отчем доме и какие подарки дарили.

"На 16-летие мне подарили новый автомобиль из салона. Когда мне исполнилось 18 - подарили 3-комнатную квартиру в Астане", - рассказала девушка в Instagram.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

На другом фото Дина показала новенький внедорожник - это был подарок ее старшего брата Торегали.

"Он подарил просто так, без повода", - заявила она.

Дина похвасталась тем, что без повода ей часто дарили и дорогие брендовые вещи.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

"Могла запросто улететь за границу, чтобы выпить кофе с подругами", - призналась Дина.

Она отметила, что ее баловали, потому что она была младшим ребенком в семье.

"Дело не в подарках и их цене. Я не была из тех девушек, кто просит подарки. Просто меня любили, поскольку я младшая в семье, папа сам все покупал мне, даже если я не просила", - заключила Дина.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Напомним, осенью 2022 года сестра Торегали Тореали вышла замуж, а в конце декабря прошлого года Дина впервые стала мамой - у нее родился сын.