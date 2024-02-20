"Были непростые времена": Али Окапов о том, почему трижды менял фамилию

Казахстанский певец Али Окапов рассказал в программе "Менің өмірім", что трижды менял фамилию в своей жизни. Артист поведал, как в юности вновь стал Окаповым, передает NUR.KZ.

Однажды Али уже затрагивал эту тему, но не раскрыл причин смены фамилии. Однако в этот раз решил рассказать подробнее.

"Я рано повзрослел, потому что рано потерял отца, порой я старался заменить его брату. Я понимал, что на мне была большая ответственность.

Для нашей семьи это были непростые времена, когда умер отец, могу сказать, что были даже опасные моменты для нашей семьи. В связи с этим я даже меня фамилию трижды. Родился я Окаповым, потом стал Таскынулы, потом стал Рымбаевым", - рассказал Али.

Юный Али решил вновь взять фамилию Окапов, когда ему исполнилось 16 лет.

"Когда мне исполнилось 16 лет, пришло время получать удостоверение личности, я сказала маме: "Мама, кажется, трудные времена прошли, как ты думаешь, ведь я Окапов, я очень похож на отца, если ты не против, я вновь стану Окаповым".

Мама не была против моего решения, она всегда мне давала свободу выбора, а Мади тогда был маленький, она сказала: "Пусть он остается Рымбаевым", - отметил он.

Однако точной причины смены фамилии Али не назвал.

"Я не могу ответить, но те времена прошли, мы живы-здоровы, а это главное", - резюмировал он.

Мы писали ранее, что Али Окапов и его супруга отметили первый день рождения сына во Вьетнаме, куда улетели с другими членами семьи на отдых.