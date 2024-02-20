"Это всегда был опыт и свобода": Ксения Бородина порассуждала о разводе и отношениях с мужчинами
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Ксения Бородина ответила на вопросы поклонников в историях Instagram - многие из них затрагивали личную жизнь телеведущей и ее отношение к некоторым вещам, передает NUR.KZ.
"Развод - это проигрыш?" - такой вопрос Ксении Бородиной задала одна из читательниц ее блога в Instagram. Телеведущая высказалась по этому поводу, а также поделилась собственным опытом.
"Если у вас был любящий муж, добрый, щедрый, уважал, заботился, а вы вдруг решили развестись с ним просто так, то, наверное, проигрыш. Я никогда не проигрывала в разводе, всегда это был опыт, всегда это была свобода, которая мне давала становиться лучше", - порассуждала Бородина.
У телезвезды также спросили об ее отношении к мужской грубости. Ее ответ был отрицательным.
"Позволительно ли для вас насилие над собой? Для меня непозволительно. И в моей жизни сейчас это очень большая редкость", - заявила Ксения.
В начале февраля экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице в Таиланде. Месяцем ранее телеведущая провела там свой отпуск и демонстрировала фигуру в купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062006-eto-vsegda-byl-opyt-i-svoboda-kseniya-borodina-porassuzhdala-o-razvode-i-otnosheniyah-s-muzhchinami/