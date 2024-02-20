Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это всегда был опыт и свобода": Ксения Бородина порассуждала о разводе и отношениях с мужчинами

Опубликовано:

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина ответила на вопросы поклонников в историях Instagram - многие из них затрагивали личную жизнь телеведущей и ее отношение к некоторым вещам, передает NUR.KZ.

"Развод - это проигрыш?" - такой вопрос Ксении Бородиной задала одна из читательниц ее блога в Instagram. Телеведущая высказалась по этому поводу, а также поделилась собственным опытом.

"Если у вас был любящий муж, добрый, щедрый, уважал, заботился, а вы вдруг решили развестись с ним просто так, то, наверное, проигрыш. Я никогда не проигрывала в разводе, всегда это был опыт, всегда это была свобода, которая мне давала становиться лучше", - порассуждала Бородина.

У телезвезды также спросили об ее отношении к мужской грубости. Ее ответ был отрицательным.

"Позволительно ли для вас насилие над собой? Для меня непозволительно. И в моей жизни сейчас это очень большая редкость", - заявила Ксения.

Ксения Бородина отвечает на вопросы подписчиков
Ксения Бородина отвечает на вопросы подписчиков. Скрин: instagram.com/borodylia

В начале февраля экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров сделал предложение руки и сердца своей новой избраннице в Таиланде. Месяцем ранее телеведущая провела там свой отпуск и демонстрировала фигуру в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062006-eto-vsegda-byl-opyt-i-svoboda-kseniya-borodina-porassuzhdala-o-razvode-i-otnosheniyah-s-muzhchinami/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.