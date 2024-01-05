Улетевшая на отдых в Таиланд Ксения Бородина показалась в купальнике
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Ксения Бородина улетела на отдых в Таиланд. Известная российская телеведущая показала в Instagram фото в купальнике, а также снимки с дочерью - они хорошо провели время на пляже, передает NUR.KZ.
Сразу после новогодних праздников Ксения Бородина отправилась отдыхать в таиландский Пхукет. Вооружившись книжкой и коктейлем, надев черный купальник, телеведущая пошла с младшей дочерью нежиться под солнцем на пляж. Мама с дочерью успели сделать несколько теплых фотографий и опубликовать их в Instagram.
"Мы все время болтаем, купаемся и отдыхаем. Пилить контент нет сил. Вот, ловите пару фоточек, где море любви", - говорит Бородина.
"Кайфульки в Таиланде", - подписала публикацию теледива.
В декабре Бородина подразнила любителей турецких сериалов и кино - она опубликовала фото с известными турецкими актерами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054147-uletevshaya-na-otdyh-v-tailand-kseniya-borodina-pokazalas-v-kupalnike/