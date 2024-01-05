Улетевшая на отдых в Таиланд Ксения Бородина показалась в купальнике

Ксения Бородина улетела на отдых в Таиланд. Известная российская телеведущая показала в Instagram фото в купальнике, а также снимки с дочерью - они хорошо провели время на пляже, передает NUR.KZ.

Сразу после новогодних праздников Ксения Бородина отправилась отдыхать в таиландский Пхукет. Вооружившись книжкой и коктейлем, надев черный купальник, телеведущая пошла с младшей дочерью нежиться под солнцем на пляж. Мама с дочерью успели сделать несколько теплых фотографий и опубликовать их в Instagram.

"Мы все время болтаем, купаемся и отдыхаем. Пилить контент нет сил. Вот, ловите пару фоточек, где море любви", - говорит Бородина.

"Кайфульки в Таиланде", - подписала публикацию теледива.

В декабре Бородина подразнила любителей турецких сериалов и кино - она опубликовала фото с известными турецкими актерами.