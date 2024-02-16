Сменившая прическу Мадина Садвакасова поразмышляла, какой должна быть уверенная в себе женщина

Казахстанская певица Мадина Садвакасова порассуждала на тему уверенности в себе в новом Instagram-посте. 44-летняя звезда также продемонстрировала фанатам новую прическу, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова предстала перед поклонниками в новом образе - волосы популярной певицы стали заметно короче и едва доходят до плеч. В свежей фотосессии Мадина запечатлелась в белой рубашке, джинсах и жилетке на блестящих пуговицах.

Садвакасова решила обсудить с фанатами горячую тему - какой должна быть уверенная в себе женщина и от кого зависит ее благополучие. Этот вопрос она задала подписчикам своего Instagram-аккаунта, а также рассказала, что сама думает об этом.

"Уверенность женщины в себе и огонь, горящий внутри нее, зависит только от нее. Когда я так говорю, близкие, в том числе супруг и его мама, не соглашаются. Говорят про судьбу. Женщина сама строит свою судьбу", - поделилась мнением казахстанская артистка.

Подписчики Мадины разделились на два лагеря, однако, большинство согласились с ней.

"Ваши родные тоже правы по-своему", "Конечно, женщина сама отвечает за себя и свое счастье", "Не обижайся, но казахские женщины должны быть разносторонними. А ты семье особо внимания не уделяешь", "Правильно говоришь, если женщина не будет заботиться о себе, она впадет в депрессию. У нас же тоже есть чувства", - написали в комментариях.

Накануне Мадина Садвакасова рассказала о своих наградах и званиях. Ранее певица показывала поклонникам архивные фотографии из своего детства.