Сменившая прическу Мадина Садвакасова поразмышляла, какой должна быть уверенная в себе женщина
Опубликовано:
Казахстанская певица Мадина Садвакасова порассуждала на тему уверенности в себе в новом Instagram-посте. 44-летняя звезда также продемонстрировала фанатам новую прическу, передает NUR.KZ.
Мадина Садвакасова предстала перед поклонниками в новом образе - волосы популярной певицы стали заметно короче и едва доходят до плеч. В свежей фотосессии Мадина запечатлелась в белой рубашке, джинсах и жилетке на блестящих пуговицах.
Садвакасова решила обсудить с фанатами горячую тему - какой должна быть уверенная в себе женщина и от кого зависит ее благополучие. Этот вопрос она задала подписчикам своего Instagram-аккаунта, а также рассказала, что сама думает об этом.
"Уверенность женщины в себе и огонь, горящий внутри нее, зависит только от нее. Когда я так говорю, близкие, в том числе супруг и его мама, не соглашаются. Говорят про судьбу. Женщина сама строит свою судьбу", - поделилась мнением казахстанская артистка.
Подписчики Мадины разделились на два лагеря, однако, большинство согласились с ней.
"Ваши родные тоже правы по-своему", "Конечно, женщина сама отвечает за себя и свое счастье", "Не обижайся, но казахские женщины должны быть разносторонними. А ты семье особо внимания не уделяешь", "Правильно говоришь, если женщина не будет заботиться о себе, она впадет в депрессию. У нас же тоже есть чувства", - написали в комментариях.
Накануне Мадина Садвакасова рассказала о своих наградах и званиях. Ранее певица показывала поклонникам архивные фотографии из своего детства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061387-smenivshaya-prichesku-madina-sadvakasova-porazmyshlyala-kakoy-dolzhna-byt-uverennaya-v-sebe-zhenschina/