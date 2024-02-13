Мадина Садвакасова показала архивные кадры из детства

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала в Instagram-аккаунте видео, на котором сравнивает себя нынешнюю с собой в детском возрасте, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова решила снять свою версию набирающего популярность тренда, в котором люди через фотографии и видео - свежие и архивные - будто разговаривают сами с собой через время и пространство.

Так, популярная певица показала, как выглядела, будучи совсем малышкой, а также в школьные годы.

"Сильно изменилась?" - с улыбкой спросила подписчиков Садвакасова.

Поклонники поспешили ответить на вопрос артистки в комментариях.

"С годами ты стала красивее", "Сейчас тебе за 40, но глаза не изменились", "Супер красотка, Мадикош", "Разве что ростом стали повыше, а так все такая же милашка", - отметили наблюдательные фанаты.

Недавно Мадина Садвакасова восхитила Казнет образом в национальном стиле.