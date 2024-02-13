Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мадина Садвакасова показала архивные кадры из детства

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова опубликовала в Instagram-аккаунте видео, на котором сравнивает себя нынешнюю с собой в детском возрасте, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова решила снять свою версию набирающего популярность тренда, в котором люди через фотографии и видео - свежие и архивные - будто разговаривают сами с собой через время и пространство.

Так, популярная певица показала, как выглядела, будучи совсем малышкой, а также в школьные годы.

"Сильно изменилась?" - с улыбкой спросила подписчиков Садвакасова.

Поклонники поспешили ответить на вопрос артистки в комментариях.

"С годами ты стала красивее", "Сейчас тебе за 40, но глаза не изменились", "Супер красотка, Мадикош", "Разве что ростом стали повыше, а так все такая же милашка", - отметили наблюдательные фанаты.

Недавно Мадина Садвакасова восхитила Казнет образом в национальном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060639-madina-sadvakasova-pokazala-arhivnye-kadry-iz-detstva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.