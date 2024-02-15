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"Почетный гражданин штата Техас": Мадина Садвакасова рассказала о своих наградах и званиях

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Кадр из видео: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова похвасталась своими наградами и званиями. Артистка рассказала интересный факт - она является почетным гражданином штата Техас, передает NUR.KZ.

В 1999 году юная Мадина Садвакасова победила на молодежного конкурсе "Жас Канат". В 2009 году она стала лауреатом молодежной премии "Серпер".

Сегодня она является заслуженным деятелем Казахстана, почетным гражданином Кызылорды, а также почетным гражданином штата Техас. В 2017 году певица была награждена орденом "Құрмет".

"Наводила дома порядок и мне захотелось показать вам свои награды, благодарственные письма, не все, но некоторые из них", - рассказала Мадина.

Ранее Мадина Садвакасова показала архивные кадры из детства. Она также восхитила фанатов, появившись в наряде, сшитом в национальном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2061119-pochetnyy-grazhdanin-shtata-tehas-madina-sadvakasova-rasskazala-o-svoih-nagradah-i-zvaniyah/

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