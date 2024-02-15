"Около 7-8 млн тенге": Ерке Есмахан рассказала, сколько выручила за разгрузку гардероба

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала, какую сумму выручила за разгрузку своего гардероба. Поклонники попросили артистку выступить экспертом по развитию женственности, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан не так давно решила разгрузить свой гардероб - сценические платья и другие ее наряды были проданы желающим. У артистки поинтересовались, какую сумму она заработала.

"Вы мастера по подсчету денег, да? Все эти вещи были проданы. Пусть носят с удовольствием те, кто их купил. Примерно 7-8 миллионов собралось", - отметила она.

Подписчики также попросили Ерке запустить свой курс по развитию женственности.

"Очень много таких предложений поступает. Я думала над этим, но поняла, что это не мое. Хотя я много могу рассказать о женственности, но завтра одни будут хвалить, а другие начнут критиковать. Самое верное - ходить тихо", - заявила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан рассказала о доходах, лишнем весе и покупке дома. Она также показала фото с мамой в день ее рождения.