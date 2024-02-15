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30 лет независимости Казахстана

"Гены хорошие": Ерке Есмахан показала фото с мамой

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Ерке Есмахан с мамой
Ерке Есмахан с мамой. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала несколько фотографий с мамой и поздравила ее с днем рождения. Поклонники оценили снимки и отметили, что у артистки "хорошие гены", передает NUR.KZ.

Мама Ерке Есмахан отмечает свой день рождения. В честь этого события ее знаменитая дочь выложила серию теплых фотографий с ней и поздравила ее на всю страну.

"Мама, живите долго, не болейте! Берегите себя, смейтесь и радуйтесь вместе с внуками и правнуками.

То, что я могу весело жить и петь, это, во-первых, благодаря Всевышнему, во-вторых, благодаря Маминым молитвам, а также благодаря вашей любви", - написала Ерке.

Поклонники творчества исполнительницы поспешили присоединиться к поздравлениям.

"Ух ты, мама - красавица на самом деле, гены хорошие", "Улыбки одинаковые", "Еркеша, это такое огромное счастье - иметь рядом маму", "Пусть твоя мама живет до ста лет! Желаю не болеть, веселиться и дожить до правнуков", - написали в комментариях под фотографиями.

Накануне Ерке Есмахан рассказала о семейном бюджете, крупных покупках и лишнем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2061073-geny-horoshie-erke-esmahan-pokazala-foto-s-mamoy/

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