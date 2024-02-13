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"Достиг цели, поставленной еще в школе": Айсултан Сеитов рассказал, как провел прошлый год

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Айсултан Сеитов
Айсултан Сеитов. Фото: instagram.com/aisultan

Создатель фильма "Қаш" Айсултан Сеитов подвел небольшие итоги 2023-го. Вдохновил его на это просмотр прошлогодних фотографий в утерянном телефоне, передает NUR.KZ.

2023 год был для Айсултана Сеитова очень насыщенным. По словам популярного казахстанского режиссера, прошлый год стал для него "формирующим".

Подвести итоги года Сеитова вдохновило возвращение потерянного телефона и вновь обретенный доступ к архивным фотографиям.

"Листаю галерею и чувствую такое тепло, как будто проявил старую пленку", - пишет режиссер.

"Всегда мечтал увидеть мир, влюбиться в человека из другой страны, попробовать кучу странной еды, испытать новый ритм, и поэтому в прошлом январе улетел в длительное путешествие, почти вслепую. Токио, Шанхай, Париж, Лондон, Гонолулу, Нью-Йорк — я открыл для себя новые города, познакомился с очень интересными людьми. Впервые путешествовал не по учебе или работе, а просто, чтобы посмотреть мир. Я очень хотел потеряться", - вспоминает Айсултан.

Режиссер признается - это помогло ему почувствовать пульс мира, понять себя, а также подумать, что он успел и не успел воплотить в своей жизни до этого момента.

"Самое главное — я осознал, что достиг цели, которую поставил себе еще в школе — я снял кино. Просмотрев в старом телефоне все эти воспоминания сегодня, понимаю, что смог прочувствовать ту свободу, о которой не мог и мечтать, и очень благодарен", - заключил Сеитов.

Недавно режиссер и клипмейкер Айсултан Сеитов отметил 27-ой день рождения. В честь этого он показал фото из детства с мамой, а на праздник собрал популярных звезд и блогеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060682-dostig-tseli-postavlennoy-esche-v-shkole-aysultan-seitov-rasskazal-kak-provel-proshlyy-god/

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