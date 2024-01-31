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Именинник Айсултан Сеитов показал детское фото с мамой

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Айсултан Сеитов
Айсултан Сеитов. Фото: instagram.com/aisultan

Известный на весь мир казахстанский режиссер Айсултан Сеитов празднует день рождения. В честь этого события он показал в историях Instagram архивное фото из детства, передает NUR.KZ.

Популярному казахстанскому фильммейкеру Айсултану Сеитову исполнилось 27 лет. Праздник режиссер отметил бенто-тортиком с надписью "Сезон 27, эпизод 1".

Сеитов также показал редкое архивное фото из детства, на котором он запечатлен на руках у своей мамы.

"27 лет назад самая прекрасная женщина в мире родила меня", - подписал историю Айсултан.

Сторис Айсултана Сеитова
Сторис Айсултана Сеитова. Скрин: instagram.com/aisultan

Айсултан Сеитов родился 31 января 1997 года в Алматы, пишет портал 24СМИ. Впервые прославился после того, как создал клипы некоторым казахстанским артистам, среди которых Галымжан Молданазар и группа Ninety One. Позже поработал над видеоклипами Jah Khalib, Скриптонита, Ивана Дорна, Елены Темниковой, а также дуэта MiyaGi и Эндшпиля.

После этого его заметили зарубежные артисты, которые тоже захотели, чтобы Айсултан снял им музыкальные клипы. Казахстанец стал режиссером клипа американского рэпера Offset, а его работа "A Lot" исполнителей 21 Savage и J. Cole удостоился звания одного из величайших в истории.

В 2022 году Сеитов представил свой первый полнометражный фильм "Қаш". Сюжет фильма рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев. За свою дебютную картину Айсултан удостоился звания лучшего режиссера на Международном фестивале в Шанхае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058516-imeninnik-aysultan-seitov-pokazal-detskoe-foto-s-mamoy/

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