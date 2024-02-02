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30 лет независимости Казахстана

Кайрат Нуртас, Иван Дорн и танцы: как Айсултан Сеитов отметил день рождения

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Айсултан Сеитов
Айсултан Сеитов. Фото: instagram.com/aisultan

Известный на весь мир казахстанский режиссер Айсултан Сеитов отпраздновал день рождения в кругу друзей. Среди гостей были казахстанские, а также зарубежные артисты и блогеры, передает NUR.KZ.

31 января популярному режиссеру и клипмейкеру Айсултану Сеитову исполнилось 27 лет. В честь этого события молодой человек публиковал детское фото с мамой.

В день рождения создатель фильма "Қаш" устроил праздничный вечер для друзей. Среди гостей была замечена певица Dequine, журналист Асхат Ниязов, музыкант M'Dee, автор инста-блога Нагима Настевич, а также актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова.

Для собравшихся пел Кайрат Нуртас - он посвятил имениннику песню "Туған күн". Специальным гостем праздника стал украинский исполнитель Иван Дорн, известный меломанам по хитам "Стыцамэн" и "Ненавижу".

Отрывки выступлений и несколько фотографий с вечера опубликовала Dequine.

После вечеринки Айсултан обратился к гостям со словами благодарности.

"Дорогие друзья! Спасибо. Люблю вас", - написал Сеитов в истории Instagram.

Сторис Айсултана Сеитова
Сторис Айсултана Сеитова. Скрин: instagram.com/aisultan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058836-kayrat-nurtas-ivan-dorn-i-tantsy-kak-aysultan-seitov-otmetil-den-rozhdeniya/

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