"Одинаково горящие глаза": Асель Аскар с отцом пересняли популярный тренд (видео)
Опубликовано:
Казахстанская актриса и телеведущая Асель Аскар решила переснять свою версию популярного инста-тренда вместе со своим отцом. Видео собрало массу комментариев в Сети, передает NUR.KZ.
"Как вам тренд в нашем исполнении?" - спросила подписчиков Асель Аскар, опубликовав видео со своим отцом. Инстадива встретилась с ним, чтобы отметить его день рождения.
Актриса и телеведущая показала фото отца в телефоне, после чего он резко появился рядом с ней (не без магии монтажа).
Подписчики Асель написали массу добрых комплиментов, а также отметили внешнее сходство мужчины с ее младшим сыном. Недавно казахстанская звезда посвящала ушедшему малышу трогательный пост.
"Как классно, когда есть родители. И мама, и папа. Берегите их", "У вас одинаково горящие глаза", "С днем рождения вашего папу!Он так радуется вашим встречам, приятно смотреть на вас", "Как рада видеть Вас рядом с Папой", "Как же они похожи с Айбарсиком", "Такой светлый открытый позитивный мужчина! Вы счастливая, Аселя! А вообще, младшенький ваш Айбарсик, очень был похож на дедушку оказывается", - отметили комментаторы.
Недавно Асель Аскар в белье поверх одежды смутила Казнет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060188-odinakovo-goryaschie-glaza-asel-askar-s-ottsom-peresnyali-populyarnyy-trend-video/