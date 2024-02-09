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"Одинаково горящие глаза": Асель Аскар с отцом пересняли популярный тренд (видео)

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Асель Аскар с отцом
Асель Аскар с отцом. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и телеведущая Асель Аскар решила переснять свою версию популярного инста-тренда вместе со своим отцом. Видео собрало массу комментариев в Сети, передает NUR.KZ.

"Как вам тренд в нашем исполнении?" - спросила подписчиков Асель Аскар, опубликовав видео со своим отцом. Инстадива встретилась с ним, чтобы отметить его день рождения.

Актриса и телеведущая показала фото отца в телефоне, после чего он резко появился рядом с ней (не без магии монтажа).

Подписчики Асель написали массу добрых комплиментов, а также отметили внешнее сходство мужчины с ее младшим сыном. Недавно казахстанская звезда посвящала ушедшему малышу трогательный пост.

"Как классно, когда есть родители. И мама, и папа. Берегите их", "У вас одинаково горящие глаза", "С днем рождения вашего папу!Он так радуется вашим встречам, приятно смотреть на вас", "Как рада видеть Вас рядом с Папой", "Как же они похожи с Айбарсиком", "Такой светлый открытый позитивный мужчина! Вы счастливая, Аселя! А вообще, младшенький ваш Айбарсик, очень был похож на дедушку оказывается", - отметили комментаторы.

Недавно Асель Аскар в белье поверх одежды смутила Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2060188-odinakovo-goryaschie-glaza-asel-askar-s-ottsom-peresnyali-populyarnyy-trend-video/

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