"Одинаково горящие глаза": Асель Аскар с отцом пересняли популярный тренд (видео)

Казахстанская актриса и телеведущая Асель Аскар решила переснять свою версию популярного инста-тренда вместе со своим отцом. Видео собрало массу комментариев в Сети, передает NUR.KZ.

"Как вам тренд в нашем исполнении?" - спросила подписчиков Асель Аскар, опубликовав видео со своим отцом. Инстадива встретилась с ним, чтобы отметить его день рождения.

Актриса и телеведущая показала фото отца в телефоне, после чего он резко появился рядом с ней (не без магии монтажа).

Подписчики Асель написали массу добрых комплиментов, а также отметили внешнее сходство мужчины с ее младшим сыном. Недавно казахстанская звезда посвящала ушедшему малышу трогательный пост.

"Как классно, когда есть родители. И мама, и папа. Берегите их", "У вас одинаково горящие глаза", "С днем рождения вашего папу!Он так радуется вашим встречам, приятно смотреть на вас", "Как рада видеть Вас рядом с Папой", "Как же они похожи с Айбарсиком", "Такой светлый открытый позитивный мужчина! Вы счастливая, Аселя! А вообще, младшенький ваш Айбарсик, очень был похож на дедушку оказывается", - отметили комментаторы.

Недавно Асель Аскар в белье поверх одежды смутила Казнет.