"В слезах тонула": Асель Аскар посвятила пост умершему сыну в день его рождения

Айбарсу, умершему младшему сыну Асель Аскар, накануне исполнилось бы два года. Актриса посвятила ему очередной пост, в котором поделилась пережитыми эмоциями, передает NUR.KZ.

Асель Аскар продолжает скорбеть по ушедшему сыну. Айбарса не стало, когда ему было всего 8 месяцев - у малыша была врожденная сердечная недостаточность.

Накануне Айбарсу исполнилось бы 2 года. Актриса рассказала, как бы отметила этот знаменательный день.

"Я бы на сегодня заказала тебе большущий тортик, ты бы пытался задуть свечки, потом обмазанный тортом бегал бы по дому. Столько игрушек бы разложила на коврик, перемерила бы все на тебе, ты бы не давал их на себя надеть. Ээээхххх… Судьба - дура!" - с болью написала Асель, отметив, что сильно скучает.

Аскар опубликовала видеонарезку с кадрами из 8-месячной жизни маленького Айбарса.

"В слезах тонула и написала сообщение от его лица себе. Мне казалось, вот эти слова он бы мне сказал. Как-то легче было так думать. Что он меня утешает… но легче так и не стало", - заключила Асель Аскар.

В ноябре прошлого года актриса делилась заметкой, которую написала в одну из бессонных ночей тоски по умершему сыну.