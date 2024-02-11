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Ким Кардашьян показала свою сводную сестру

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Актриса Ким Кардашьян
Актриса Ким Кардашьян: Instagram/kimkadahsian

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram фото со своей подругой детства, которую называет сводной сестрой. Редкое совместное подростковое фото Кардашьян опубликовала у себя в Stories, передает NUR.KZ.

Серию Stories со сводной сестрой Сарой Фостер, как называет ее сама Ким Кардашьян, звезда опубликовала со словами поздравлений с днем рождения.

Кардашьян считает Сару Фостер родственницей, потому что девушки дружат с детства, и как пишет сама Ким, всегда мечтали стать родней.

Ким Кардашьян и Сара Фостер
Ким Кардашьян и Сара Фостер. Скрин Stories: instagram/kimkardashian

"Новый муж бывшей жены моего отчима был ее мамой. Так или иначе, наша семья очень большая, но наше чувство юмора и умение посмеяться еще больше", - подписала фото с Фостер Ким Кардашьян.

Сестры Кардашьян и Сара Фостер
Сестры Кардашьян и Сара Фостер. Скрин Stories: instagram/kimkardashian

Среди поздравительных Stories Кардашьян опубликовала и совместные с Фостер подростковые фотографии, выразив слова любви к именинниц

Между тем, Кардашьян очень много внимания уделяет родным, судя по частоте публикаций с членами семьи, в том числе и архивные.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян была названа одним из "мужчин года" по версии GQ, а точнее, "магнатом года". Бизнесвумен и звезда реалити украсила обложку журнала в оверсайз-деловом костюме.

Также она поделилась в соцсетях фотографией в бюстгальтере от Gucci, который, как выяснили СМИ, стоит больше 18 тысяч долларов, то есть 8,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059932-kim-kardashyan-pokazala-svoyu-svodnuyu-sestru/

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