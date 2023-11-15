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GQ назвал Ким Кардашьян "мужчиной года"

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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян была названа одним из "мужчин года" по версии GQ, а точнее, "магнатом года". Бизнесвумен и звезда реалити украсила обложку журнала в оверсайз-деловом костюме, передает NUR.KZ.

Ким Кардашьян за свою жизнь завоевала множество титулов - звезда реалити, предпринимательница, мать четверых детей, а теперь и "мужчина". Кадры с необычной фотосессии звезда выложила в своем Instagram-аккаунте - Кардашьян примерила несколько мужских образов.

Резюме 43-летней звезды включает в себя две линии косметики, несколько видов парфюма, мобильную игру и модную компанию SKIMS, стоимость которой оценивают в 4 миллиарда долларов. Поэтому Ким и получила звание "магната года" - недавно запущенная мужская линия и партнерство с Национальной баскетбольной ассоциацией США вывело бизнес Кардашьян на новый уровень, говорится в статье GQ.

GQ - один из старейших и самых известных мужских журналов в мире. Выпускается ежемесячно с 1957 года и включает статьи о моде и стиле, бизнесе, спорте, истории успеха, здоровье, автомобилях и технических новинках.

Рейтинг "Мужчин года" GQ публикует с 1996 года. В разные годы почетного титула удостаивались Джордж Клуни, Майкл Джордан, Том Круз, Пирс Броснан и многие другие.

Недавно Ким снялась в крошечном бюстгальтере стоимостью 8,5 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2045778-gq-nazval-kim-kardashyan-muzhchinoy-goda/

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