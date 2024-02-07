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"Хочу быть отцом, любящим мужем": Ернар Садирбаев задумался о женитьбе (видео)

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Ернар Садирбаев
Ернар Садирбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный на сцене как Amre, заявил, что всерьез задумался о женитьбе. О творчестве и личной жизни исполнитель рассказал в эфире программы "1001 түн".

"Мне уже 29 лет, я оказывается, все это время только работал, ставил себе цели и загонял в рамки. Я даже не задумывался о личной жизни, я это понял в свои 29.

Даже толком не дружил с девушкой. Но я хочу быть отцом, любящим мужем. Мои родители являются для меня примером, они были верны друг другу, вырастили меня моего брата в любви и заботе. Так что у меня есть прекрасный семейный институт.

Хочу такую же семью. Есть у меня друзья, которые уже успели завести семью, а я всех друг с другом знакомил, а сам так и не нашел себе пару. Я думаю, всему свое время. Я очень ответственный человек. Я надеюсь, что где-то есть моя лебедь", - отметил Ернар.

Он заявил, что его избранница не будет связана с искусством.

"Не хочу говорить своей жене: "Сиди дома, мой посуду, занимайся домашними делами". Но мне кажется, что в доме достаточно одного творческого человека. Я всегда на гастролях.

Поэтому мне бы хотелось, чтобы моя жена была с детьми, моими родителями. Это ведь очень важно, а если она будет человеком искусства, как я ее удержу дома. Это будет неправильно. Но у меня нет никакого шаблона", - ответил он.

Ранее Ернар Садирбаев рассказал, как готовился к финалу "Голоса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059626-hochu-byt-ottsom-lyubyaschim-muzhem-ernar-sadirbaev-zadumalsya-o-zhenitbe-video/

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