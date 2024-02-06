"Малыш похож на маму": фото семьи Серябкиной обсуждают в сети

Экс солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина показала несколько семейных фото и видео с мужем и сыном. Поклонники певицы активно обсуждают снимки, а также то, на кого похож ее сын, передает NUR.KZ.

Зимняя прогулка семьи бизнесмена Георгия Начкебии и певицы Ольги Серябкиной попала в поле зрения фото- и видеокамеры. Кадры получились уютными - семейство запечатлелось вдоль автодороги в чаще леса.

"Гоша + Оля + Лука", - подписала "карусель" видео и фотографии Серябкина.

Поклонники отметили душевность кадров и принялись спорить, на кого похож маленький сын пары - Лука.

"Красивая семья", "Не нашла Ольгу, вижу 2 Луки!", "Душевные кадры, прекрасная семья", "Оля, дорогая, вашей семье огромного счастья и любви", "Очень мило, обожаю вас", "Так малыш похож на маму, хотя и на папу тоже немного", - пишут в комментариях.

Недавно Ольга Серябкина сразила поклонников фотографиями в платье с высоким разрезом. Ранее бывшая солистка группы SEREBRO рассказала, как восстановила фигуру после родов.