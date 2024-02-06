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"Малыш похож на маму": фото семьи Серябкиной обсуждают в сети

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Экс солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина показала несколько семейных фото и видео с мужем и сыном. Поклонники певицы активно обсуждают снимки, а также то, на кого похож ее сын, передает NUR.KZ.

Зимняя прогулка семьи бизнесмена Георгия Начкебии и певицы Ольги Серябкиной попала в поле зрения фото- и видеокамеры. Кадры получились уютными - семейство запечатлелось вдоль автодороги в чаще леса.

"Гоша + Оля + Лука", - подписала "карусель" видео и фотографии Серябкина.

Поклонники отметили душевность кадров и принялись спорить, на кого похож маленький сын пары - Лука.

"Красивая семья", "Не нашла Ольгу, вижу 2 Луки!", "Душевные кадры, прекрасная семья", "Оля, дорогая, вашей семье огромного счастья и любви", "Очень мило, обожаю вас", "Так малыш похож на маму, хотя и на папу тоже немного", - пишут в комментариях.

Недавно Ольга Серябкина сразила поклонников фотографиями в платье с высоким разрезом. Ранее бывшая солистка группы SEREBRO рассказала, как восстановила фигуру после родов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059443-malysh-pohozh-na-mamu-foto-semi-seryabkinoy-obsuzhdayut-v-seti/

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