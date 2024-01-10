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Экс-солистка группы Serebro рассказала, как восстановила фигуру после родов

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Ольга Серябкина рассказала о восстановлении фигуры после родов. Певица также поделилась опытом материнства, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Если ты меня не любишь" поделилась с подписчиками разными аспектами материнства. Серябкина воспитывает 2-летнего сына по имени Лука.

Поклонников интересовало, как ей удалось восстановить фигуру после родов. Ольга отметила, что правильная диета стала основным фактором успеха, а спорт в свою жизнь она подключила лишь недавно.

"Мне все свободное время хочется проводить с сыном, поэтому практически все время после рождения ребенка я поддерживала фигуру исключительно питанием. И, кстати, спорт - это тонус тела, но все-таки фигуру формирует то, что мы едим. Поэтому диета для меня - номер один для поддержания внешнего вида", - пишет Серябкина.

Певица рассказала и об опыте грудного вскармливания, а также поделилась хобби своего маленького сына. По словам экс-солистки Serebro, 2-летний Лука занимается рисованием с преподавателем, а также любит музыку. Знаменитая мама уверена, что со временем он включится и в спорт.

Еще один вопрос был не менее персональным - он касался постановки целей и обретения внутреннего чувства легкости.

"Главное - задать себе правильные вопросы: что нравится, что не нравится в жизни. Всегда надо отталкиваться от своих интересов и не думать, что что-то невозможно. А про легкость - сама этому учусь, у меня она достигается, когда я довольна собой", - признается Серябкина.

Ольга Серябкина отвечает на вопросы поклонников
Ольга Серябкина отвечает на вопросы поклонников. Скрин: instagram.com/seryabkina

В декабре Ольга Серябкина прошлась по заснеженной улице в одном белье. Ранее исполнительница публиковала смелые фото в бикини.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054806-eks-solistka-gruppy-serebro-rasskazala-kak-vosstanovila-figuru-posle-rodov/

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