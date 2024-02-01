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"Шикарная женщина": Ольга Серябкина запечатлелась в платье с высоким разрезом

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram фото в вечернем платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Фанаты не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Новую фотосессию 38-летняя Серябкина устроила, примерив роскошное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Высокий разрез платья до бедра добавил образу смелости. Певица предпочла для завершения аутфита неброский макияж.

"Сейчас я заканчиваю работу над новым треком. Это будет очень интересная работа. С начала января я практически не отдыхала и уже написала две песни.

И сейчас в полном разгаре идет внутренняя работа над музыкой. На следующей неделе я иду в студию записываться и уже совсем скоро начну с командой готовиться к релизу! Ждете?" - спросила она поклонников.

"Конечно, ждем!", "Вот это работоспособность!", "Шикарная женщина", "Красавица", "Почему глаза такие грустные?" - отмечено под постом.

Мы также писали, что Ольга Серябкина рассказала, как восстановила фигуру после родов. Певица прошлась по заснеженной улице в белье и удивила поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058630-shikarnaya-zhenschina-olga-seryabkina-zapechatlelas-v-plate-s-vysokim-razrezom/

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