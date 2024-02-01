"Шикарная женщина": Ольга Серябкина запечатлелась в платье с высоким разрезом
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Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина разместила в Instagram фото в вечернем платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Фанаты не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.
Новую фотосессию 38-летняя Серябкина устроила, примерив роскошное черное платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. Высокий разрез платья до бедра добавил образу смелости. Певица предпочла для завершения аутфита неброский макияж.
"Сейчас я заканчиваю работу над новым треком. Это будет очень интересная работа. С начала января я практически не отдыхала и уже написала две песни.
И сейчас в полном разгаре идет внутренняя работа над музыкой. На следующей неделе я иду в студию записываться и уже совсем скоро начну с командой готовиться к релизу! Ждете?" - спросила она поклонников.
"Конечно, ждем!", "Вот это работоспособность!", "Шикарная женщина", "Красавица", "Почему глаза такие грустные?" - отмечено под постом.
Мы также писали, что Ольга Серябкина рассказала, как восстановила фигуру после родов. Певица прошлась по заснеженной улице в белье и удивила поклонников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058630-shikarnaya-zhenschina-olga-seryabkina-zapechatlelas-v-plate-s-vysokim-razrezom/