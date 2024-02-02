"Как у нас в Израиле": Максим Галкин сравнил Австралию со своей новой страной проживания

Максим Галкин прилетел на гастроли в Австралию и отправился на прогулку по Сиднею - видео он показал в Instagram. Юморист сравнил местные парки с израильскими, передает NUR.KZ.

Максим Галкин признался в любви паркам Сиднея - по мнению шоумена, в утренние часы там особенно хорошо.

"Очень сочная зелень в это время года. Красота", - говорит Галкин, наслаждаясь природой во время прогулки.

Показывая подписчикам своего Instagram-аккаунта местные пейзажи, фонтаны, лужайки и деревья, артист сравнил их с израильскими.

"Нереальные фикусы. Как и у нас в Израиле, но здесь они еще больше", - отметил Максим.

Ранее поступали сообщения, что Галкин с супругой Аллой Пугачевой переехали из Израиля на Кипр, а оттуда планировали переезд в Лондон. В декабре пара отметила годовщину бракосочетания.