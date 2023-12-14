Стало известно, что Пугачева и Галкин планируют переехать в Лондон

74-летняя известная российская певица Алла Пугачева планирует переехать с семьей в Лондон после новогодних праздников, передает NUR.KZ со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Как рассказали изданию друзья певицы, климат Кипра, куда звездная семья не так давно переехала из Израиля, не подошел артистке.

Примадонна стала чаще жаловаться на плохое самочувствие и проблемы с сердцем, потому в начале ноября было принято решение о переезде в Лондон.

А в конце ноября певица уже побывала в Лондоне, об этом в соцсетях сообщали ее супруг, юморист Максим Галкин, и дети.

Как отметил KP.ru друг исполнительницы, Пугачева в этой поездке занималась подбором особняка для семьи.

"Алла нам сказала, что они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город", - рассказал он.

В Лондоне учился внук Пугачевой, младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров, который имеет там квартиру, полученную в подарок от отца, бизнесмена Руслана Байсарова.

Напомним, недавно Алла Пугачева была замечена в монастыре на Кипре. Ее гитарист рассказал, зачем артистка туда отправилась.