"Счастье!": Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину бракосочетания (фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин отметили двенадцатую годовщину свадьбы совместным ужином. Фотографию с празднования пара опубликовала в Instagram-аккаунтах, передает NUR.KZ.

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют знаменательное для их семьи событие. 12 лет назад пара официально узаконила свои отношения. В честь этого знаменитости отправились на совместный ужин.

Одинаковые фотографии с празднования и Пугачева, и Галкин выложили у себя в соцсетях. Пара выбрала аутфиты в тон - Максим надел кардиган молочного цвета, а Алла Борисовна - свитер оверсайз такого же цвета. Голову певицы украшала кепка, а с лиц супругов не сходили улыбки, когда они смотрели друг на друга.

"12 лет узаконенного счастья", - подписал публикацию шоумен.

Примадонна была более лаконична. "СЧАСТЬЕ!!!", - написала Пугачева, сопроводив публикацию сердечком.

Пугачева и Галкин воспитывают близнецов - Гарри и Лизу. В сентябре этого года детям знаменитой пары исполнилось 10 лет - важное событие они отметили в узком семейном кругу.