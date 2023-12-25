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"Счастье!": Алла Пугачева и Максим Галкин отметили годовщину бракосочетания (фото)

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Максим Галкин и Алла Пугачева позируют в Латвии
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин отметили двенадцатую годовщину свадьбы совместным ужином. Фотографию с празднования пара опубликовала в Instagram-аккаунтах, передает NUR.KZ.

Алла Пугачева и Максим Галкин празднуют знаменательное для их семьи событие. 12 лет назад пара официально узаконила свои отношения. В честь этого знаменитости отправились на совместный ужин.

Одинаковые фотографии с празднования и Пугачева, и Галкин выложили у себя в соцсетях. Пара выбрала аутфиты в тон - Максим надел кардиган молочного цвета, а Алла Борисовна - свитер оверсайз такого же цвета. Голову певицы украшала кепка, а с лиц супругов не сходили улыбки, когда они смотрели друг на друга.

"12 лет узаконенного счастья", - подписал публикацию шоумен.

Примадонна была более лаконична. "СЧАСТЬЕ!!!", - написала Пугачева, сопроводив публикацию сердечком.

Пугачева и Галкин воспитывают близнецов - Гарри и Лизу. В сентябре этого года детям знаменитой пары исполнилось 10 лет - важное событие они отметили в узком семейном кругу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2052379-schaste-alla-pugacheva-i-maksim-galkin-otmetili-godovschinu-brakosochetaniya-foto/

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