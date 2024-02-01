"Все, о чем я говорю, сбывается": Байзакова рассказала о своей интересной способности
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Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в соцсети о том, что имеет интересные способности - все, о чем она говорит, сбывается, передает NUR.KZ.
"Меня ругает семья за все слова, что я произношу, потому что все, о чем я говорю, сбывается в какой-то степени", - призналась Байзакова.
Айжан и ранее говорила, что у нее навязчивые мысли перед сном - она всегда строит планы, как спасти свою семью от стихии.
"Пожалуйста, получила землетрясение. Конечно, не апокалипсис, но отчасти все произошло, как я себе представляла в своей голове каждую ночь", - продолжила блогер.
Айжан отметила, что это не единичный случай, когда ее "предсказания" сбываются.
"У нас работала помощница и я ей в шутку говорю: "Пожалуйста, только не говори, что завтра не придешь. Ты нам нужна". В тот же вечер она сильно заболела и не пришла", - заключила она.
Напомним, Айжан Байзакова рассказала о своем переезде из Алматы в Астану. Позже блогер поведала о жизни в столице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058679-vse-o-chem-ya-govoryu-sbyvaetsya-bayzakova-rasskazala-o-svoey-interesnoy-sposobnosti/