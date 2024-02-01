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30 лет независимости Казахстана

"Все, о чем я говорю, сбывается": Байзакова рассказала о своей интересной способности

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в соцсети о том, что имеет интересные способности - все, о чем она говорит, сбывается, передает NUR.KZ.

"Меня ругает семья за все слова, что я произношу, потому что все, о чем я говорю, сбывается в какой-то степени", - призналась Байзакова.

Айжан и ранее говорила, что у нее навязчивые мысли перед сном - она всегда строит планы, как спасти свою семью от стихии.

"Пожалуйста, получила землетрясение. Конечно, не апокалипсис, но отчасти все произошло, как я себе представляла в своей голове каждую ночь", - продолжила блогер.

Айжан отметила, что это не единичный случай, когда ее "предсказания" сбываются.

"У нас работала помощница и я ей в шутку говорю: "Пожалуйста, только не говори, что завтра не придешь. Ты нам нужна". В тот же вечер она сильно заболела и не пришла", - заключила она.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Напомним, Айжан Байзакова рассказала о своем переезде из Алматы в Астану. Позже блогер поведала о жизни в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2058679-vse-o-chem-ya-govoryu-sbyvaetsya-bayzakova-rasskazala-o-svoey-interesnoy-sposobnosti/

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