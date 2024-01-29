Переехавшая в Астану Байзакова рассказала о жизни в столице (видео)

После переезда с семьей в столицу Казахстана Айжан Байзакова решила поделиться первыми наблюдениями жизни в новом для себя городе. Блогерша отметила как плюсы, так и минусы, передает NUR.KZ.

В минувшие выходные автор популярного инста-блога Айжан Байзакова сообщила о переезде из Алматы. Причиной послужило обещание, данное отцу ее супруга - родители Нурбека Арыстана проживают в Астане.

Теперь Айжан привыкает к жизни в новом для себя городе - блогерша пообещала каждый день делиться своими чувствами и ощущениями. В историях Instagram девушка поделилась первыми наблюдениями, выделив плюсы и минусы столицы.

"Из плюсов - нет пробок. Мы с Нурбеком по привычке выезжаем за полчаса раньше и приезжаем очень рано. Также из плюсов - квартиры дешевле, чем в Алматы. За сумму, за которую мы сняли, мы бы в Алматы не нашли трехкомнатную (квартиру - прим. ред.), причем она с очень хорошим ремонтом и так далее", - отмечает Байзакова.

Кроме этого, Айжан обрадовало, что все необходимые ей локации находятся в шаговой доступности - в ее жилом комплексе есть даже детский сад, и никуда особо ездить не нужно. Однако, минусы она тоже успела найти.

"Мы в Алматы привыкли болтать со всеми - с таксистами, с курьерами, с продавцами. А тут все так реагируют, мол "Вам не с кем поболтать?", в общем, реагируют немного по-другому. Но, думаю, мы к этому привыкнем", - заключила Байзакова.

Недавно Айжан Байзакова с семьей отдохнули в Таиланде. Одна из экскурсий тронула девушку до слез - тогда ее супруг отметил, что она "объездила полмира, но все еще удивляется".