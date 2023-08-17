Клип Айсултана Сеитова удостоился звания одного из величайших в истории

Айсултан Сеитов. Фото: instagram.com/aisultan

Музыкальный клип, снятый казахстанским режиссером Айсултаном Сеитовым, был назван авторами авторитетного журнала Rolling Stone одним из величайших хип-хоп-видеоклипов всех времен.

Всего в рейтинге были представлены 150 видеоклипов легендарных хип-хоп исполнителей. В список внесли музыкальное видео на совместный трек исполнителей 21 Savage и J. Cole "A Lot". Клип был снят известным казахстанским режиссером Айсултаном Сеитовым в 2019 году.

"Наш список 150 величайших хип-хоп видеоклипов был составлен редакцией Rolling Stone и группой музыкальных критиков. Это праздник, посвященный невероятной истории хип-хопа, оказавшего большое влияние на маленькие экраны", – говорится в обширной статье.

Клип Сеитова занял 82 строчку из 150. Режиссер поделился в Instagram Stories публикацией.

Stories Айсултана Сеитова. Скриншот: instagram.com/aisultan

Напомним, в июне Сеитов победил в номинации "Лучший режиссер" с фильмом "Қаш" на международном кинофестивале в Шанхае. На фестивале он представлял картину вместе с генеральным продюсером Еркебуланом Куришбаевым и автором сценария Аблаем Нурманбетовым.

В 2022 году в прокат вышел дебютный полнометражный фильм Айсултана Сеитова "Қаш", съемки которого стартовали в 2020 году. Сюжет фильма рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев.

Кроме того, Сеитов известен своей работой над клипами таких исполнителей, как Travis Scott, Offset, Скриптонит, Иван Дорн, Jah Khalib и других. Также он снял множество рекламных роликов для известных мировых брендов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2032924-klip-aysultana-seitova-udostoilsya-zvaniya-odnogo-iz-velichayshih-v-istorii/