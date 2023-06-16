Айсултан Сеитов назван лучшим режиссером на Международном фестивале в Шанхае

Айсултан Сеитов. Фото: instagram.com/aisultan

Казахстанский режиссер Айсултан Сеитов победил с фильмом "Қаш" в номинации "Лучший режиссер" на МКФ в Шанхае, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Qara production.

Дебютный фильм Айсултана Сеитова попал в шорт-лист 25-го Шанхайского международного кинофестиваля и претендовал на победу в трех номинациях категории Asian New Talent: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист".

В результате картина "Қаш" была удостоена награды в номинации "Лучший режиссер".

На фестивале фильм представляли режиссер Айсултан Сеитов, генеральный продюсер Еркебулан Куришбаев и автор сценария Аблай Нурманбетов.

Отмечается, что съемки фильма "ҚАШ" стартовали в 2020 году. А спустя два года картина вышла в широкий прокат в Казахстане. Сюжет фильма рассказывает о трагедии массового голода в казахских степях в 1931-1933 годах через личную историю двух братьев.

Шанхайский кинофестиваль – это крупнейший кинофестиваль Китая с широкой международной программой. В этом году МКФ проходит с 9 по 18 июня.

Напомним, ранее казахстанец покорил зрителей своей работой над клипами таких мировых исполнителей, как Travis Scott, Offset, Скриптонит, Иван Дорн, Jah Khalib и Масло черного тмина.

Также еще в декабре 2021 года Айсултан Сеитов представил постер своего дебютного полнометражного фильма "Қаш".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2025089-aysultan-seitov-pobedil-na-mezhdunarodnom-kinofestivale-v-shanhae/