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"Каждый день плакал и молился": Арман Юсупов рассказал, как стал отцом в 20 лет (видео)

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Арман Юсупов
Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

В день рождения старшего сына Арман Юсупов поделился личной историей о том, как и почему стал отцом в 20 лет. По словам казахстанского блогера, с детства он "плакал и молился" об этом, передает NUR.KZ.

Алиму, старшему сыну блогеров Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой, накануне исполнилось 7 лет. В честь этого события его популярный отец решил поделиться с подписчиками "личной, удивительной историей" его рождения.

"Мои родители меня очень долго ждали, и я появился у них под 40 лет. Поэтому мне в детстве часто говорили что-то типа "Там твой дедушка пришел", - рассказывает Арман, вспоминая, как его отца принимали за деда.

Блогер признается - его это очень сильно задевало.

"В возрасте 5-6 лет я каждый день плакал и молился Богу, чтобы в 20 лет у меня родился ребенок, и мои родители успели увидеть своего внука. Это настолько было для меня важно, что я два года каждый день молился об этом", - делится Юсупов.

Молитвы сработали - в 20 лет блогер стал отцом.

"И вот, как по запросу, в 20 лет у меня рождается прекрасный сын Алим. А сегодня ему исполнилось 7 лет. Мои родители живы, а молитва исполнена в полной мере", - заключил Арман.

Рассказ популярный блогер сопроводил красочным видеорядом, который наглядно продемонстрировал все описанные жизненные этапы.

К слову, Арман был не единственным, кто ударился в ностальгию в день рождения сына. Его супруга, Карина Оксукпаева, поделилась более коротким, но не менее трогательным видео, на котором сравнила Алима при рождении и сейчас.

"Ни один родитель не готов к этому моменту", - написала Оксукпаева.

День рождения 7-летнего Алима семейство блогеров встретило на улице в машине во время землетрясения, произошедшего накануне в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057182-kazhdyy-den-plakal-i-molilsya-arman-yusupov-rasskazal-kak-stal-ottsom-v-20-let-video/

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