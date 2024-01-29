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"Сердцем чувствую, скучают по мне": Гульзира Айдарбекова об отношениях с келин

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Гульзира Айдарбекова
Гульзира Айдарбекова. Фото: instagram.com/gulziraaidarbekova

Продюсер Гульзира Айдарбекова, мама певца Кайрата Нуртаса, выложила в соцсети фото с двумя своими келин. Она отметила, что чувствует любовь и уважение своих невесток, передает NUR.KZ.

В сторис Гульзира Айдарбекова опубликовала фото с женами своих сыновей - Аяна и Зангара. Она отметила, что ее супруг Нуртас Айдарбеков ежедневно общается с келин и внуками. Но она всегда занята на работе.

"В последнее время мои келин стали чаще писать мне по WhatsApp: "Мама, как вы? Все ли хорошо у вас?". Сердцем чувствую, что они скучают по мне. То, что они меня ищут, трогает меня до глубины души. Если келин у тебя хорошие, то и с сыновьями все будет в порядке.

Моя мама Зайфун говорила: "Даже если мой сын плохой, пусть у меня будет хорошая келин". Очень правильные слова. Пусть лица моих невесток будут светлыми всегда. Светочи моего шанырака, пусть мои белоснежные цветочки всегда цветут", - отметила она.

Сторис Гульзиры Айдарбековой
Сторис Гульзиры Айдарбековой. Скриншот: instagram.com/gulziraaidarbekova

Отметим, что у Нуртаса и Гульзиры Айдарбековой три сына - Кайрат, Аян и Зангар. В ноябре прошлого года Зангар Нуртас женился во второй раз. Родители устроили ему пышную свадьбу.

Напомним, Гульзира Айдарбекова рассказала, за сколько ее сын Кайрат Нуртас снимает квартиру семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057996-serdtsem-chuvstvuyu-chto-oni-skuchayut-po-mne-gulzira-aydarbekova-ob-otnosheniyah-s-kelin/

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