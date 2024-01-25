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"Не скажешь, что мама двоих детей": Ерке Есмахан впечатлила новыми фото с Мальдив

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан поделилась в Instagram новыми фото с отдыха на Мальдивах, куда улетела с мужем и двумя сыновьями. Подписчики отметили, что артистка после родов стала еще краше, передает NUR.KZ.

Ерке, недавно ставшая мамой во второй раз, не скрывает, что счастлива. Сейчас она отдыхает с семьей на Мальдивах.

"Вот думаю, когда не было Ислама, чем же я занималась, что уставала. В этом году не могу выспаться. Дайте мне поддержку", - отшутилась Ерке.

Фанаты отметили, что "мамские" будни таковы - нужно забыть про сон, пока малыш маленький. Они также отметили, что 39-летняя Ерке быстро пришла в форму и снова может похвастать своей стройной фигурой.

"Про сон пока можешь забыть, Еркеша", "Наша актюбинская звездочка, наша единственная и неповторимая", "Желаем вам родить еще дочку", "Красивая мамочка", "Это приятные хлопоты", "Что ни наденет - все к лицу", "У Райыма есть вкус", "Стала еще красивее и не скажешь, что мама двоих детей", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057407-ne-skazhesh-chto-mama-dvoih-detey-erke-esmahan-vpechatlila-novymi-foto-s-maldiv/

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